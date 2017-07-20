محارب يعود من جديد إلي أحضان القلعة الحمراء

Advertisements

أعلن النادي الأهلي رسمياً عن تعاقده مع اللاعب إسلام محارب قادماً من صفوف فريق سموحة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعقد يمتد لمدة 5 مواسم مع المارد الأحمر دون أن يتم ذكر أي تفاصيل متعلقة بالقيمة المادية للصفقة والتي كان يدور حولها الكثير من الجدل في الأونة الآخيرة, وذلك بسبب المطالب المالية المرتفعة لفرج عامر رئيس نادي سموحة.

وبذلك يعود إسلام محارب من جديد إلي أحضان القلعة الحمراء والتي نشأ فيها قبيل إنتقاله إلي فريق سموحة, ويأتي التعاقد مع إسلام محارب بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة من أجل الإستعداد الأمثل للتحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

Advertisements

ويأتي على رأس تلك التحديات البحث عن الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013 م, وأيضاً محاولة التتويج بكلاً من لقب كأس مصر 2017 م ولقب البطولة العربية للأندية 2017 م.

وعقب توقيعه لعقد إنتقاله إلي فريق الأهلي أعرب إسلام محارب عن سعادته البالغة بعودته من جديد إلي النادي الأهلي, مُوجهاً شكره البالغ إلي مسئولي النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة المهندس محمود طاهر بسبب تمسكهم بالتعاقد معه طوال الفترة الماضية, كما أضاف أيضاً أن هدفه الرئيسي مع النادي الأهلي هو فوزه بجميع الألقاب الممكنة مؤكداً أن النادي الأهلي يمتلك أفضل اللاعبين في مصر.