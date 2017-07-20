حسام البدري يعلن قائمة الأهلي للبطولة العربية وأبرز المتواجدين الشيخ وأزارو

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أعلن المدير الفني للنادي الأهلي”حسام البدري” قائمة الفريق التي سوف تشارك في البطولة العربية للأندية المقامة في مصر في الفترة من الثاني والعشرون من شهر يوليو حتى السادس من أغسطس المقبل، ويتواجد النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولي في البطولة العربية، المجموعة التي تضم الوحدة الإماراتي ونادي الفيصلي الأردني، ونصر حسين داي الجزائري، ويعتبر الأهلي ممثل مصر في البطولة بالمشاركة مع نادي الزمالك.

وقد اختار المدير الفني للقلعة الحمراء حسام البدري اللاعب أحمد الشيخ العائد من الإعارة ليظهر لأول مرة بقميص النادي الأهلي بعد رحلة قصيرة مع نادي مصر المقاصة، وضم أيضا اللاعب المغربي وليد أزارو اللاعب القادم من نادي الدفاع الحسني الجديدي لقائمة الفريق بالبطولة العربية، بالإضافة إلى اللاعب القادم من فريق نادي سموحة إسلام محارب.

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الجدير بالذكر قائمة النادي الأهلي للبطولة العربية القائمة التي ضمت 33 لاعباً وهم شريف إكرامي و محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، عمرو وائل سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة،صبري رحيل، أحمد رمضان بيكهام، علي معلول، حسين السيد، أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، حسام غالي،عمرو السولية، حسام عاشور، صالح جمعة، أكرم توفيق، عمرو بركات، عبدالله السعيد، أحمد حمدي، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، إسلام محارب، ميدو جابر، كريم نيدفيد، عماد متعب، أحمد الشيخ، أحمد ياسر ريان، جونيور أجايي، وليد أزارو، عمرو جمال.