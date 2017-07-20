ريال مدريد يُقدم لاعبه الجديد سيبايوس إلي وسائل الإعلام

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قدم فريق ريال مدريد الإسباني منذ ساعات قليلة اليوم الخميس لاعبه الجديد والنجم الإسباني الصاعد داني سيبايوس إلي وسائل الإعلام, وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز رفقة اللاعب في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وكان الفريق الملكي قد أعلن منذ مطلع الأسبوع الحالي وتحديداً في يوم الجمعة عن تعاقده بشكل رسمي مع النجم الإسباني الواعد داني سيبايوس قادماً من صفوف فريق ريال بيتيس الإسباني, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 17 مليون يورو تقريباً وبعقد يمتد مع النادي الملكي لمدة 6 مواسم كاملة.

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وبذلك يكون الفريق الملكي قد واصل عملية تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي بالعناصر الشابة والبارزة, حيث تعاقد حتى الآن مع الظهير الأيسر الإسباني تيو هيرنانديز قادماً من صفوف فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني والمدافع الإسباني الواعد فاليخو, كما إستعاد أيضاً خدمات لاعب وسطه ماركوس لورينتي والذي كان مُعاراً في الموسم الماضي لفريق ديبورتيفو ألافيس.

ولكنه وفي مقابل ذلك تخلى عن 3 لاعبين من صفوفه, وهم المهاجم الواعد ماريانو دياز والذي إنتقل إلي صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي, وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغز والذي إنتقل إلي صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة, والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا والذي إنتقل إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي, علماً بأنه تحصل من هذه الصفقة على مبلغ كبير وهو 80 مليون يورو.