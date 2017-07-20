تعرف على أخر أخبار إنتقال نيمار من برشلونة

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لا تزال جماهير نادي برشلونة الإسباني تعيش أسبوعاً عصيباً للغاية وذلك عقب الأنباء والشائعات التي أكدت في الأونة الآخيرة أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة في الوقت الحالي قد بات على مشارف الرحيل عن قلعة الكامب نو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بإتجاه العاصمة الفرنسية باريس من خلال تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وهو الأمر الذي أثار القلق بين أوساط النادي الكتالوني وجماهيره وخاصة وأن البرازيلي نيمار يُعد أحد أضلاع مثلث ثلاثي الرعب والذي يضم أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز, وإضافة لذلك فإن الجميع في إقليم كتالونيا أن نيمار سيكون أفضل خليفة للبرغوث ليونيل ميسي عقب إعتزاله في المستقبل وهو الوحيد الذي سيكون قادراً على خطف الأضواء بشكل كامل على الساحة العالمية.

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ولعل من بدأ هذه الأنباء حول إنتقال البرازيلي نيمار من صفوف فريق برشلونة في الصيف الحالي كانت صحيفة ماركا الإسبانية, والتي أشارت في عددها الصادر ليوم الأثنين الماضي أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي مستعدة لكي تدفع مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار مع فريقه برشلونة, حتى يفسخ اللاعب عقده مع الفريق الكتالوني دون الرجوع إلي إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

ويُدرك نادي باريس سان جيرمان جيداً أن النجم البرازيلي نيمار لا يُمكنه أن يرفض عرض مثل ذلك, وخاصة وأن الأمر لا يتعلق فقط بالأمور المالية وإنما يتعلق به على المستوى الشخصي في المقام الأول حيث سيكون البرازيلي نيمار هو نجم الفريق الباريسي الأول ولن يلعب في ظل أحد مثلما هو حاله الآن مع البارسا ومع زميله ليونيل ميسي, وأيضاً يُمكنه وقتها المنافسة وبقوة على الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم رفقة كلاً من ليونيل ميسي والدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكن وعقب تلك الأنباء أكد جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة أن البرازيلي نيمار لن يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل بنسبة 200%, نافياً بذلك كل الشائعات التي ربطت إسم النجم البرازيلي بالإنتقال إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان, مؤكداً في الوقت ذاته إلي أن ذلك الأمر لن يؤثر تماماً على العلاقات بين نادي برشلونة ونادي باريس سان جيرمان.

لتعود بعدها تقارير صحيفة برازيلية وتؤكد أن النجم البرازيلي نيمار قد وافق على إنتقاله إلي فريق باريس سان جيرمان, وأنه سيتجه إلي العاصمة الفرنسية باريس من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً بقميص النادي الباريسي في ملعب حديقة الأمراء, ولكن البرازيلي نيمار خرج عن صمته يوم أمس الأربعاء وأكد في تصريحات صحفية بأنه سعيد للغاية رفقة الفريق الكتالوني وأنه لا يُفكر تماماً في موضوع الرحيل عن قلعة الكامب نو.

ولكن الحكاية لم تنتهي عند ذلك الحد فاليوم الخميس أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلي أن إدارة نادي برشلونة قد تُعيد التفكير في عرض نادي باريس سان جيرمان, وذلك لآن مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني سوف يُمكن البارسا من التعاقد مع كلاً من المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي ومتوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

ليبقى الغموض هو سيد الموقف حتى الآن وفي إنتظار الإعلان بشكل رسمي عن وجهة البرازيلي نيمار, فإما البقاء في قلعة الكامب نو وإما البحث عن تحدي جديد في العاصمة الفرنسية باريس, علماً بأن النجم البرازيلي قد إتجه رفقة فريقه برشلونة إلي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من أجل خوض معسكر الفريق الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 -2018 م.