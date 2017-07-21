أرسنال يقترب من تجديد عقد صانع ألعابه الألماني

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي قد بدأت في عملية المفاوضات مع صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل, وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً في المعسكر الصيفي للفريق وقبيل إنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م والذي سينطلق رسمياً مع مطلع شهر أغسطس القادم.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي المشكلة الرئيسية الآن في عملية تجديد العقد هي الراتب الأسبوعي الذي سيتقاضاه الألماني مسعود أوزيل, حيث ترغب إدارة نادي أرسنال في رفع قيمة الراتب الأسبوعي في العقد الجديد إلي مبلغ 280 ألف جنيه إسترليني, فيما يرغب الألماني مسعود أوزيل أن يصل راتبه الأسبوعي إلي مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني, علماً بأن راتبه الأسبوعي الحالي والذي يتقاضاه منذ تعاقده مع فريق أرسنال في صيف عام 2013 م قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني تصل قيمته إلي مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

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هذا وتأمل إدارة نادي أرسنال وجماهيره النادي اللندني في أن يتم حسم الأمور بشكل سريع للغاية خلال المعسكر الصيفي للفريق المُقام حالياً في دولة الصين, وذلك حتى يكون الفريق في كامل تركيزه قبل إنطلاقة الموسم وخاصة الألماني مسعود أوزيل نفسه, علماً بأن هناك العديد من الأندية الأوروبية قد أعربت عن رغبتها الكبيرة في الظفر بخدمات الألماني مسعود أوزيل صاحب ال 28 عاماً في الصيف الحالي, ولعل من أبرز تلك الأندية هو فريق فنربخشة التركي والذي يُعد مسعود أوزيل أحد مشجعيه منذ الصغر.

ومن جهته كان الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال قد أكد في الأونة الآخيرة أنه يثق تماماً في بقاء الألماني مسعود أوزيل رفقة الفريق اللندني, وأضاف أيضاً أن عملية تجديد العقد هي مجرد مسألة وقت فقط لا أكثر من ذلك.

وينتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل والبداية ستكون مع مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية, حينما يواجه جاره اللندني تشيلسي على ملعب ويمبلي في اليوم الثالث من شهر أغسطس المقبل, وبعد ذلك سيبدأ الفريق اللندني مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليستر سيتي.