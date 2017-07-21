برشلونة يواصل مطاردة صانع ألعاب ليفربول والريدز يستمر في الرفض

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن فريق برشلونة الإسباني لا يزال يُطارد صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك بناءً على رغبة كبيرة من الإسباني إرنيستو فالفيردي المدرب الجديد لفريق برشلونة.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن أخر العروض التي قدمها نادي برشلونة من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي الواعد في الصيف الحالي وصلت قيمتها إلي مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني, ولكن وفي مقابل ذلك فإن رد نادي ليفربول لم يتغير كثيراً منذ مطلع الصيف الحالي, حيث رفضت إدارة نادي ليفربول تماماً فكرة التخلي عن النجم البرازيلي مهما كان مقابل ذلك.

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ولعل من كان له تأثير كبير على قرار إدارة نادي ليفربول هو الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الريدز, والذي واصل تأكيده بشكل يومي على أن البرازيلي فيليبي كوتينيو يُعد واحداً من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق, ولا يُمكن بيعه بأي ثمن لأي فريق سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل.

ومن جهتها كانت إدارة نادي برشلونة تأمل في أن تتمكن من حسم الصفقة قبل أن يُقفل باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية مع نهاية شهر أغسطس المقبل, مثلما حدث في صيف عام 2014 م حينما تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز قادماً من صفوف فريق ليفربول وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ولكن الأمور الآن تبدو مختلفة تماماً مع تواجد الألماني يورغن كلوب كمدرباً لفريق الريدز, حيث أصبحت لدى الفريق أهداف أكبر مما كانت عليه الأمور في السنوات القليلة السابقة والتي عاش فيها الفريق أوضاع سيئة للغاية شهدت غيابه تماماً عن منصات التتويج وحتى عن المسابقات الأوروبية.

هذا وينتظر فريق ليفربول العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي غاب عن خزائن النادي منذ 27 عاماً كاملة, وهو بكل تأكيد ما لا يرقى تماماً إلي تطلعات وطموحات جماهير نادي ليفربول العريق والتاريخي.