يوفنتوس يُقدم مدافعه الجديد إلي وسائل الإعلام

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قدم نادي يوفنتوس الإيطالي مساء يوم أمس الخميس ظهيره الأيمن الجديد الإيطالي ماتيا دي شيليو إلي وسائل الإعلام بمقر النادي في تورينو, وذلك بعدما تعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادماً من صفوف غريمه التقليدي فريق ميلان الإيطالي, وذلك بعقد يمتد لمدة 5 أعوام سيقضيها اللاعب الإيطالي في قلعة يوفنتوس أرينا حتى صيف عام 2022 م, علماً بأن الصفقة قد وصلت قيمتها إلي مبلغ 12 مليون يورو.

هذا وتأمل إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي في أن يتمكن الوافد الجديد ماتيا دي شيليو من سد الفراغ الذي تركه الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس, والذي فسخ عقده بالتراضي مع النادي في الصيف الحالي إنتقل رسمياً إلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, علماً بأن البرازيلي داني ألفيس كان قد تعاقد مع فريق يوفنتوس في صيف عام 2016 م, كما أنه ساهم في فوز فريق البيانكونيري في الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي ولقب كأس إيطاليا, وأيضاً ساهم في بلوغ فريقه الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا, ولكن اليوفي خسر اللقب في نهاية المطاف على يد فريق ريال مدريد الإسباني بواقع أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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ولكن ذلك لم يكن إلا مجرد دافعاً قوياً لفريق يوفنتوس وإدارة النادي من أجل البحث من جديد عن الفوز باللقب الأوروبي في الموسم المقبل وأيضاً الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي وكأس إيطاليا, وبالرغم من أن فريق السيدة العجوز قد رحل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي كلاً من الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي والحارس البرازيلي نيتو.

إلا أن إدارة النادي قامت بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن ب 4 لاعبين, وذلك بعدما تعاقد مع متوسط الميدان الأوروغوياني رودريغو بينتاكور والحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني قادماً من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي, والجناح البرازيلي الواعد دوغلاس كوستا قادماً من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة, وأخيراً الظهير الأيمن الإيطالي ماتيا دي شيليو صاحب ال 24 عاماً قادماً من صفوف فريق ميلان وفي إنتظار المزيد من التعاقدات القوية.