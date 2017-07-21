وست هام يواصل تدعيم صفوفه في الصيف الحالي

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واصل فريق وست هام يونايتد الإنجليزي عملية تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما أعلن يوم أمس الخميس عبر موقعه الرسمي عن توصله إلي إتفاق نهائي مع فريق باير ليفركوزن الألماني, وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمه المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز, على أن يتم تقديم اللاعب رسمياً بقميص نادي وست هام يونايتد إلي وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة القادمة.

حيث أشار نادي وست هام يونايتد أيضاً عبر موقعه الرسمي إلي أن قيمة الصفقة قد وصلت إلي مبلغ 12 مليون يورو, على أن يتقاضى المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 120 ألف يورو, وبذلك يكون المهاجم خافيير هيرنانديز قد عاد من جديد إلي أحضان الدوري الإنجليزي الممتاز حيث كان لاعباً سابقاً في صفوف فريق مانشستر يونايتد وذلك تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون.

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هذا وتأتي الصفقة بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه في الصيف الحالي بأفضل العناصر البارزة من أجل إعادة الفريق لمكانته بعد الموسم الماضي الكارثي الذي مر به الفريق اللندني, ولعل إختيار المهاجم خافيير هيرنانديز جاء نظراً لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وخاصة في البريمرليغ ومعدله التهديفي العالي, وأيضاً بسبب رحيل المهاجم الكولومبي الواعد إينر فالنسيا عن صفوف فريق وست هام يونايتد في الصيف الحالي والذي إنتقل بدوره إلي صفوف فريق تيغريس أونال المكسيكي.

وبذلك يكون فريق وست هام يونايتد قد إستمر في تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما تعاقد مع الظهير الأيمن الأرجنتيني المخضرم بابلو زاباليتا في صفقة إنتقال حر, والحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة.

هذا وينتظر فريق وست هام يونايتد العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, والتي يأتي على رأسها رغبته في إنهاء البريمرليغ في إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية.