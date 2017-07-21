مانشستر سيتي يتوصل إلي إتفاق نهائي مع لاعب ريال مدريد

Advertisements

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع ظهيره البرازيلي الأيمن دانيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن البرازيلي دانيلو سوف يقوم بتوقيع عقد مع فريق مانشستر سيتي يمتد لمدة 5 مواسم كاملة, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي حوالي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

هذا وتأتي الصفقة بناءً على رغبة كبيرة من الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه في الصيف الحالي بأفضل العناصر البارزة من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

Advertisements

ومن جهة أخرى تُعد صفقة البرازيلي دانيلو تعويضاً لصفقة الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس, والتي فشلت عقب إنتقال الآخير بشكل رسمي إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, مما دفع إدارة نادي مانشستر سيتي إلي التحرك سريعاً من أجل التعاقد مع ظهير أيمن بأي وسيلة ممكنة, ولعل ما جعل الأمور سهلة على مسئولي نادي مانشستر سيتي أن البرازيلي دانيلو سعره ليس مرتفعاً على الإطلاق وأيضاً لا يتمسك به فريقه ريال مدريد كثيراً ولا يُعارض رحيله.

وربما العائق الوحيد الذي كان يواجه نادي مانشستر سيتي من أجل حسم الصفقة, هو المنافسة القوية من جانب كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق يوفنتوس الإيطالي من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي في الصيف الحالي, ولكن يبدو أن الأقرب الآن لحسم الصفقة هو فريق مانشستر سيتي وخاصة بعدما إنسحب فريق يوفنتوس من الصفقة عقب تعاقده مع الظهير الإيطالي الأيمن الواعد ماتيا دي شيليو, فيما رفضت إدارة نادي تشيلسي أن تدفع المبلغ الذي طلبه النادي الملكي من أجل التخلي عن لاعبه.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سوف يكون فريق مانشستر سيتي قد نجح في إبرام رابع صفقاته الرسمية في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما تعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا والحارس البرازيلي الواعد إيدرسون والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر.