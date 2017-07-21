مدرب ليستر سيتي يؤكد بقاء محرز رفقة فريق الثعالب حتى الآن

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الإنجليزي كريغ شيكسبير مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي قد أكد أن صانع الألعاب الدولي الجزائري رياض محرز سيبقى مع الفريق في الموسم المقبل, وذلك عقب رفض إدارة نادي ليستر سيتي العرض المُقدم لها من جانب نادي روما الإيطالي من أجل شراء اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن نادي روما قد قدم عرضاً في الأسبوع الماضي إلي نادي ليستر سيتي من أجل الظفر بخدمات لاعبه الجزائري رياض محرز, علماً بأن قيمة ذلك العرض وصلت إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, ولكن إدارة نادي ليستر سيتي قد رفضت ذلك العرض بشكل قاطع نظراً لآنه لا يتناسب مع طموحاتها حيث ترغب إدارة النادي في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني في مقابل التخلي عن لاعبها في الصيف الحالي.

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وهو الأمر الذي قد يبدو مُبالغاً فيه وكبيراً للغاية في وجهة نظر إدارة نادي روما, والتي قد تتراجع عن الصفقة في نهاية المطاف وذلك بالرغم من أن الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما الجديد هو من يُريد ضم اللاعب الجزائري إلي صفوف فريقه نظراً لإمكانياته الكبيرة والموهبة التي يتمتع بها الثعلب رياض محرز, والتي من شأنها ان تُساعد نادي روما على التألق في الموسم المقبل على جميع الأصعدة.

حيث تأمل جماهير نادي روما في أن يتمكن فريقها في الموسم المقبل من المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي ومحاولة التتويج به هذه المرة, وذلك بالرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً نظراً لقوة فريق يوفنتوس الكبيرة وأيضاً لما قام به نادي ميلان من تدعيمات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي والتي من شأنها ستجعله مُنافساً قوياً أيضاً على لقب الكالتشيو, أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا فتأمل جماهير نادي الذئاب أن يُقدم الفريق مستوى يليق بإسم النادي فقط لا غير نظراً لإستحالة المنافسة على اللقب في ظل تواجد عمالقة القارة الأوروبية في أعرق المسابقات الأوروبية مثل أندية ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشتستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي.