نجم أرسنال على مشارف الإنضمام إلي قلعة حديقة الأمراء

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي قد أصبح على مشارف الإنتقال إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما توصل اللاعب إلي إتفاق نهائي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان حول بنود عقده الشخصية.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن حسم الصفقة الآن أصبح بيد إدارة نادي أرسنال, حيث سيُقدم نادي باريس سان جيرمان عرضاً رسمياً إلي النادي اللندني تصل قيمته إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات النجم التشيلي في الصيف الحالي, لتُصبح إدارة نادي أرسنال في مأزق كبير فمن جهتها لا ترغب في التخلي عن نجمها التشيلي بأي ثمن وتُريد أيضاً تجديد عقده لفترة أخرى طويلة مع النادي.

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ولعل ما يُزيد الضغط على إدارة النادي اللندني هو تمسك الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال بنجمه التشيلي أليكسيس سانشيز, وذلك لإعتباره واحداً من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة فريق أرسنال في السنوات القليلة الماضية وأيضاً لمدى أهميته في الموسم المقبل الذي يسعى فيه الفريق اللندني للعودة من جديد إلي هيبته سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

ولكن المشكلة التي تواجه إدارة نادي أرسنال أيضاً هو عدم رغبة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز نفسه في البقاء في العاصمة الإنجليزية لندن, حيث أعرب النجم التشيلي منذ يومين لوسائل الإعلام عن رغبته في المشاركة بصفة دائمة في كل موسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهو الأمر الذي لن يتمكن من تحقيقه في الموسم المقبل رفقة فريق أرسنال والذي سيُشارك بدوره في مسابقة الدوري الأوروبي عقب إنهائه الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول الترتيب.

هذا وينتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, ويأتي على رأس تلك التحديات ضرورة المنافسة وبقوة على لقب البريمرليغ رفقة عمالقة إنجلترا, بالرغم من أن جميع جماهير نادي أرسنال تُدرك صعوبة ذلك كثيراً نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة في الميركاتو الصيفي الحالي.