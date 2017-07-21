تعرف على قرعة الدوري الإسباني لموسم 2017 – 2018 م

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أجرى الإتحاد الإسباني لكرة القدم أخيراً قرعة الدوري الإسباني لموسم 2017 – 2018 م اليوم الجمعة منذ قليل, وذلك بعدما تم تأجيل القرعة في الأسبوع الماضي عقب القبض على رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم أنخيل فيار بتهمة إختلاس الأموال مما أربك كثيراً جميع المسئولين عن كرة القدم داخل إسبانيا, ولكن سرعان ما هدأت الأمور وإتخذ الإتحاد الإسباني قراره بضرورة إجراء قرعة الليغا للموسم الجديد في ظل غياب رئيس الإتحاد.

ولقد أسفرت القرعة بدورها عن مواجهات قوية لكبار الليغا منذ الأسبوع الأول, حيث سيحل حامل اللقب وبطل الليغا في 33 مناسبة فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فريق ديبورتيفو لاكورونيا على أرضية ملعب رياثور, فيما يستقبل غريمه فريق برشلونة نظيره فريق ريال بيتيس على أرضية ملعب الكامب نو, أما فريق أتليتكو مدريد فيحل ضيفاً ثقيلاً للغاية على الصاعد الجديد لأضواء الليغا الإسبانية فريق جيرونا.

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بينما يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق إسبانيول في مباراة مرتقبة على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان, ويستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق لاس بالماس على أرضية ملعب الميستايا, أما فريق أتليتك بيلباو فيستقبل العائد من جديد إلي أحضان الليغا الإسبانية فريق خيتافي على أرضية ملعب سان ماميس, بينما يستقبل فريق ملقا نظيره فريق إيبار على أرضية ملعب لاروساليدا.

وفي بقية المباريات يستقبل فريق سيلتا فيغو نظيره فريق ريال سوسيداد على أرضية ملعب بالايدوس, ويستقبل فريق ليغانيس نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس على أرضية ملعب بوتاركي, فيما يحل فريق فياريال ضيفاً ثقيلاً على العائد من جديد إلي الليغا فريق ليفانتي على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا, علماً بأن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الإسباني للموسم المقبل سوف تُقام على مدار يومي 19 و20 من شهر أغسطس المقبل.

أما موقعة الذهاب لكلاسيكو الأرض بين العمالقين فريق ريال مدريد و غريمه فريق برشلونة, فسوف تُقام في يوم 20 من شهر ديسمبر المقبل على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو, بينما ستُقام موقعة الإياب في اليوم السادس من شهر مايو القادم من العام المقبل 2018 م على أرضية ملعب الكامب نو.