الإتحاد الأوروبي يُحدد حكم مباراة كأس السوبر الأوروبي 2017 م

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أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في صباح اليوم الجمعة عن تعيينه للحكم الإيطالي المخضرم جيانلوكا روكي, وذلك من أجل إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية 2017 م والتي ستجمع بين فريق ريال مدريدالإسباني ونظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على أراضي دولة مقدونيا, وذلك في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا ويُعد الحكم الإيطالي المخضرم جيانلوكا روكي واحداً من أفضل الحكام على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله, علماً بأن هذه المباراة سوف تكون ال 73 له على مستوى جميع مسابقات الإتحاد الأوروبي, وفي الموسم الماضي تمكن الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي من إدارة 9 مباريات في كلاً من مسابقة دوري أبطال أوروبا ومسابقة الدوري الأوروبي.

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ولعل من ضمن أبرز المباريات ال 9 التي قادها في الموسم الماضي كانت مباراة إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين كلاً من فريق ليستر سيتي الإنجليزي وفريق إشبيلية الإسباني على أرضية ملعب كينغ باور, وأيضاً مباراة إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين كلاً من فريق موناكو الفرنسي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على أرضية ملعب لويس الثاني.

وأيضاً مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي والتي جمعت بين كلاً من فريق أياكس أمستردام الهولندي وفريق أولمبيك ليون الفرنسي على أرضية ملعب أمستردام أرينا, علماً بأنه كان أيضاً الحكم الرابع في مباراة الدور النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي والتي جمعت بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره فريق أياكس أمستردام.