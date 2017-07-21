ميلان يعود للمفاوضات من جديد مع تورينو من أجل ضم مهاجمه

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق ميلان الإيطالي قد عاد من جديد إلي المفاوضات مع فريق تورينو الإيطالي, وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمه الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وخاصة بعدما فشل في حسم صفقة المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني والذي إنتقل رسمياً إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي, وأيضاً بعد فشله في حسم صفقة المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني والذي يبدو أنه بات في طريقه للبقاء لموسم أخر في قلعة سيغنال إيدونا بارك.

هذا وتأتي رغبة نادي ميلان في التعاقد مع مهاجم صاحب إمكانيات كبيرة في الصيف الحالي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا مدرب فريق الروسونيري, حتى يكون بذلك قد اكمل تعاقداته في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما تعاقد النادي حتى الآن مع 10 لاعبين من الطراز الرفيع لكي يعود فريق الروسونيري إلي أمجاده السابقة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأوروبي.

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ومن جهته يرغب المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي صاحب ال 23 عاماً في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي تورينو في الصيف الحالي, ولكنه وفي الوقت ذاته لا يرغب في الرحيل لأي نادي خارج إيطاليا مما يعني رغبته في الإنتقال إلي نادي ميلان, وذلك بالرغم من الإهتمام من جانب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز به وتحديداً كلاً من فريق مانشستر يونايتد وفريق تشيلسي.

هذا وتُطالب إدارة نادي تورينو برئاسة أوربانو كايرو بدفع مبلغ 88 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي رفقة فريق تورينو وذلك من أجل التخلي عنه لأي نادي في الميركاتو الصيفي الحالي, ولكن عرض نادي ميلان الآخير كان قد وصل إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلي كلاً من الثنائي مباي نيانغ والمدافع غابرييل باليتا, إلا أن إدارة نادي تورينو رفضت ذلك العرض وطلبت مبلغ 53 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلي الثلاثي مباي نيانغ وغابرييل باليتا ومتوسط الميدان الإيطالي الواعد مانويل لوكاتيلي لإتمام الصفقة.