صحيفة سبورت تكشف عن تحول جديد في مسلسل إنتقال نيمار من برشلونة

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة الإسباني قد وافق على الإنتقال إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة قياسية من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب البرازيلي مع فريقه الكتالوني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن النجم البرازيلي نيمار قد أكد لجميع زملائه في برشلونة المتواجدين معه حالياً في معسكر الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية, أنه قد إتخذ قراراً نهائياً بشأن موضوع رحيله عن قلعة الكامب نو في الصيف الحالي وأنه يرغب في خوض تجربة إحترافية جديدة مع فريق كبير مثل فريق باريس سان جيرمان.

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وخاصة وأنه رفقة الفريق الباريسي سيتمكن من أن يُصبح نجم الفريق الأول وذلك بعكس وضعه الحالي مع البارسا, حيث يلعب النجم البرازيلي نيمار دائماً في ظل النجم الأول البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي, كما أنه لا يتمكن أبداً من المنافسة على جائزة الكرة الذهبية أو حتى جائزة أفضل لاعب في العالم والتي دائماً تكون من نصيب إما ليونيل ميسي أو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وبالرغم من النفي القاطع من جانب إدارة نادي برشلونة في اليومين الماضيين حول إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار عن الفريق الكتالوني, إلا أن الأمر بات من الممكن حدوثه في الأيام القليلة القادمة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, حيث أشارت صحيفة سبورت أيضاً إلي أن النجم البرازيلي نيمار لن يعود رفقة بعثة فريق برشلونة إلي إسبانيا, وإنما سوف يتجه إلي العاصمة الفرنسية باريس وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم توقيعه للعقد وتقديمه إلي وسائل الإعلام بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام.

ولكن تبقى كل هذه الأنباء مجرد شائعات حتى هذه اللحظة ويبقى الغموض هو سيد الموقف حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار في إنتظار الإعلان بشكل رسمي عن وجهته المقبلة سواء كانت بالبقاء مع البارسا أو بالرحيل إلي العاصمة الفرنسية باريس.