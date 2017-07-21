طريقة ومكان حجز وحدة سكنية تابعة للإعلان التاسع في مشروع الإسكان الاجتماعي والخطوات المتبعه لذلك

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قامت وزارة الإسكان بطرح الإعلان رقم 9 الخاص بالوحدات السُكانية التي توفرها في 22 محافظة من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي، وطرحت وزارة الإسكان خلال هذا الإعلان عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب تصل مساحتها إلى 90 متر.

كما أعلنت الوزارة عن أم مقدم الحجز أصبح 11 ألف جنيه بعد أن كان نحو 9 آلاف جنيه، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها الوزارة على مقدم الحجز، كما جاءت زيادة أيضا على سعر الوحدة السكنية، ليرتفع سعر الوحدة من مبلغ 154 ألف جنيه إلى 184 ألف جنيه، وعللت الوزارة تلك الزيادات بالارتفاعات التي شهدتها أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

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و تقوم الوزارة بتوفير كراسات الشروط التي يتم الحجز من خلالها بدءا من يوم 12 أغسطس في جميع مكاتب البريد، و يجب على المواطن أن يقدم مبلغ للاستعلام يصل إلى 140 جنيه، في حين أن حجز الوحدات السكنية سيكون ما بين الفترتين 20/8/2017 و 20/9/2017، أي أن مدة الحجز ستكون شهر .

و يجب على المتقدم لحجز الوحدات السكنية أن يقدم وديعة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية كمَصاريف صيانة، و يمكن تقديم مبلغ الاستعلام بالإضافة إلى المقدم على حساب بنك التعمير من خلال الرقم التالي”0135013000234818″

أعلنت الوزارة كذلك أن قيمة القسط الذي يقدمه المشتري شهريا هو 590 جنيه، و جاءت التعديلات التي أضافتها الوزارة على شروط المتقدم في الدخل، بحيث قامت الوزارة بتحديد مبلغ 3500 جنيه كَدخل شهري للأعزب بعد أن كان 2500 جنيه، في حين أن دخل الأسرة أصبح 4750 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

و جاءت التعديلات على ما تقدمه الوزارة من دعم نقدي لمحدودي الدخل من المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية ليَتراوح ما بين 5000 جنيه إلى 25000 جنيه، في حين أن البنك المركزي أقر تعديلات على شروط المبادرة لتصبح الفائدة الشهرية لأصحاب الدخل حتى 2100 جنيه هي 5%، في حين أن قيمة الفائدة لأصحاب الدخل أعلى من 2100 جنيه هي 7%، ومن المقرر أن تستمر تلك النسب وحتى ال 20 سنة القادمة.

و كان من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية أن يكون من أبناء المحافظة أو على الأقل مرتبط بالمحافظة بعمل، و يقوم نظام القرعة الإلكترونية العشوائية بتخصيص أماكن الوحدات، أما في حالة زيادة عدد المتقدمين فإنه يتم تطبيق الأولوية طبقا للآتي:

في البداية يأتي المتزوج ويعول والمطلقة وتعول والأرملة وتعول” ويتم التحديد الأولوية للأصغر سنا ولكن عند تساوي السن فإن الأولوية تمنح للأسرة ذات العدد الأكبر” المتقدم المتزوج ويتم تحديد الأولوية للأصغَر سنا. بعدها يأتي الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنا أيضا.

إذا قام أي من المتقدمين بسحب المبلغ الذي قدمه كمقدم فإن الوزارة تقوم بخصم نسبة 2% من المبلغ، و لضمان إمكانية متابعة المتقدمين فإن الوزارة تسمح بالتقديم إلكترونيا لأول مرة، بحيث يقوم المتقدم بتقديم كافة المستندات الخاصة بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني التابع بصندوق التمويل العقاري.

في حالة قبول المتقدم وانطباق الشروط عليه، فإن يجب أن تحصل جهة التمويل أي البنوك والشركات المسؤولة عن التمويل العقاري على المستندات الأصلية وذلك بعد قيام الوزارة بتحويل المقبولين من المتقدمين عليها، و جاءت ال 22 محافظة التي تضم الوحدات السكنية المعلن عنها في الإعلان التاسع كالآتي: