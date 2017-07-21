تشيلسي يتعاقد رسمياً مع المهاجم ألفارو موراتا

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني عن تعاقده رسمياً مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك في صفقة لم يكشف النادي اللندني عن قيمتها إلا أنها من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 80 مليون يورو وذلك بعقد يمتد لمدة 5 أعوام كاملة سيقضيها المهاجم الإسباني رفقة الفريق اللندني في العاصمة الإنجليزية لندن.

وبذلك يكون فريق تشيلسي قد نجح في حسم رابع صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر, والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي, ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي.

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هذا وتأتي صفقة المهاجم ألفارو موراتا بعد عناء طويل عاشته جماهير نادي تشيلسي في الأونة الآخيرة, وذلك بسبب أزمة عدم وجود مهاجم صريح في الفريق بعدما إقترب الإسباني دييغو كوستا من الرحيل عن صفوف البلوز عقب الخلافات العديدة بينه وبين الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي, ومن جهة أخرى بعد فشل إدارة النادي اللندني في حسم صفقة كلاً من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي إنتقل إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأيضاً المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي لاعب فريق تورينو الإيطالي والذي قرر البقاء في إيطاليا في نهاية المطاف, والمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والذي قرر هو الآخر البقاء رفقة فريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني.

وينتظر فريق تشيلسي العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمحافظة على لقبه بطلاً للدوري, وأيضاً المنافسة وبقوة على لقب دوري أبطال أوروبا وخاصة بعدما غاب الفريق اللندني عن المسابقة الأوروبية في الموسم الماضي.