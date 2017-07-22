وست هام يواصل تدعيم صفوفه في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي قد بات على مشارف التعاقد رسمياً مع النمساوي ماركو أرناتوفيتش لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 24 مليون جنيه إسترليني, على أن يتجه اللاعب إلي العاصمة الإنجليزية لندن خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص النادي.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد هو أسعد الأشخاص بتحقيق ذلك بعدما إستمرت المفاوضات لمدة شهر تقريباً بين كلاً من إدارة نادي ستوك سيتي وإدارة نادي وست هام يونايتد, حتى تم الإتفاق أخيراً على قيمة الصفقة وتم الإتفاق أيضاً مع اللاعب النمساوي على البنود الشخصية في عقده مع ناديه الجديد.

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وبذلك ستكون هي الصفقة الرابعة لفريق وست هام يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد النادي مع الظهير الأيمن الأرجنتيني المخضرم بابلو زاباليتا في صفقة إنتقال حر, والحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة, والمهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني.

هذا وتأمل أنصار نادي وست هام يونايتد في أن يتمكن فريقها من تجاوز ما حدث الموسم الماضي, حيث عاش الفريق واحداً من أسوء مواسمه على مر التاريخ وحقق نتائج في غاية السوء, وكان قريباً أيضاً في بعض الأوقات من مراكز الهبوط ولكنه وبفضل إستفاقة لاعبيه في الأسابيع الآخيرة تمكن الفريق من ضمان بقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر فريق وست هام يونايتد العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, ويأتي على رأسها ضرورة إنهاء البريمرليغ في إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية سواء كان التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا أو إلي مسابقة الدوري الأوروبي.