ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمي لموناكو من أجل مهاجمه الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض رسمي إلي فريق موناكو الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمه الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك من تعويض رحيل كلاً من المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا والذي إنتقل رسمياً إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي والمهاجم الواعد ماريانو دياز والذي إنتقل رسمياً إلي صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

هذا ويأتي تحرك إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بإتجاه نجم فريق موناكو الواعد بناءً على رغبة كبيرة من جانب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي, والذي يُحاول إستقطاب مهاجم من العيار الثقيل للفريق قبيل إنطلاقة الموسم المقبل وخاصة وأن خط هجوم الميرنغي في الوقت الحالي لا يتواجد فيه سوى مهاجم صريح واحد وهو المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة.

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ومن جهته يُدرك المدرب زين الدين زيدان أنه في حالة أراد الإستمرار رفقة فريقه في تحقيق الألقاب في الموسم المقبل, فبكل تأكيد لا يُمكنه أن يعتمد طوال الموسم على مهاجم واحد فقط قد يتعرض إلي عدة عوامل تُبعده عن الملاعب مثل عامل الإرهاق أو عامل الإصابات, ولكن المشكلة التي تقف عائقاً كبيراً أمام المدرب زين الدين زيدان أن أي مهاجم وخاصة كيليان مبابي يُدرك جيداً أنه لن يتمكن من المشاركة أساسياً بصفة دائمة على مدار الموسم بأكمله مثلما كان الحال مع المهاجم ألفارو موراتا.

ولعل المشكلة الآخرى أن الموسم المقبل سوف يسبق مباشرة كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف 2018 م, وكل مهاجم يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده المتواجدة في المونديال, وخاصة الفرنسي كيليان مبابي والذي سبق له وأن تم إستدعائه إلي صفوف المنتخب الفرنسي على مدار الموسم الماضي بأكمله سواء في تصفيات كأس العالم أو في المباريات الودية.

وحتى هذه اللحظة وعلى غير عادته لم يتعاقد الفريق الملكي مع النجوم وإنما كان كامل تركيزه في الميركاتو الصيفي الحالي على الشباب, حيث تعاقد مع المدافع فاليخو والواعد داني سيبايوس وتيو هيرنانديز.