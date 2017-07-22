مدرب مانشستر يونايتد يرغب في ضم لاعب بايرن ميونخ الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في إطار سعي المدرب البرتغالي لتدعيم صفوف فريقه قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

ولعل ما دفع المدرب جوزيه مورينيو إلي التفكير في ضم اللاعب البرتغالي أن إدارة نادي بايرن ميونخ برئاسة كارل هاينز رومينيغه قد أعطت الضوء الأخضر لريناتو سانشيز من أجل الرحيل عن الصفوف الفريق البافاري في الصيف الحالي سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو شراء عقده بصفة نهائية.

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ويأتي ذلك بعدما لم يتمكن البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز صاحب ال 19 عاماً من إثبات نفسه في الفريق البافاري تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي, وأدى ذلك إلي جلوس اللاعب حبيساً على مقاعد البدلاء معظم فترات الموسم, علماً بأن الفريق البافاري كان قد تعاقد معه في صيف العام الماضي 2016 م قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 31 مليون جنيه إسترليني.

وربما ما يدفع البرتغالي ريناتو سانشيز إلي الرحيل في الصيف الحالي لأي فريق هو رغبته في إستعادة مستواه من جديد والعودة مجدداً للمشاركة أساسياً بصفة دائمة على مدار الموسم المقبل بأكمله, وخاصة وأنه يسبق كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م, ويُدرك البرتغالي ريناتو سانشيز جيداً بأنه لن يتم إختياره ضمن قائمة منتخب بلاده التي ستُشارك في المونديال إلا في حالة عودته إلي التألق الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي.

ومن جهته يرغب المدرب جوزيه مورينيو في تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر الممكنة, وذلك من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة الموسم الجديد والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة, والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً, وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وخاصة بعدما غاب الفريق عن المسابقة في العام الماضي.