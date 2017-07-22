مالك تشيلسي يفتح الباب أمام ماتيتش من أجل الرحيل عن صفوف البلوز

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الروسي رومان أبراموفتيش رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي قد أعطى الضوء الأخضر لمتوسط الميدان الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش من أجل الرحيل عن صفوف الفريق اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بإتجاه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الروسي رومان أبراموفيتش وبالإتفاق مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي قد وجدوا أن الصربي نيمانيا ماتيتش لم يعد له مكان في الفريق اللندني, وذلك بعدما تعاقد الفريق مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي.

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ومن جهته كان الصربي نيمانيا ماتيتش قد أعرب في أكثر من مناسبة سابقة عن رغبته في الرحيل عن العاصمة الإنجليزية لندن, والذهاب تحديداً إلي مدينة مانشستر من أجل التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد حتى يتمكن من العمل مجدداً تحت قيادة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو, علماً بأن المدرب جوزيه مورينيو كان يرغب أيضاً في حدوث ذلك الأمر بشدة نظراً لعلاقته الجيدة مع اللاعب الصربي وأيضاً نظراً لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية والتي من شأنها أن تُساعد الفريق في موسمه المقبل.

هذا وكان فريق مانشستر يونايتد قد قدم عرضاً سابقاً للبلوز وصلت قيمته إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني, ولكن إدارة النادي اللندني رفضت ذلك العرض بشكل قاطع ليبقى الآن حسم الصفقة في يد إدارة نادي مانشستر يونايتد والتي ستجد نفسها مضطرة لكي تدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب الصربي في الصيف الحالي, علماً بأن فريق يوفنتوس الإيطالي كان هو الآخر مهتماً بالتعاقد مع اللاعب الصربي ولكن عرض فريق السيدة العجوز لم يرتقِ إلي طموحات إدارة النادي اللندني حيث إستقر عرضه فقط على مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعاقد في الصيف الحالي حتى الآن مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي, والمدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من فريق بنفيكا.