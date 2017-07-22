مانشستر سيتي يتوصل إلي إتفاق نهائي مع موناكو من أجل ضم مدافعه

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع فريق موناكو الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع ظهيره الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 51,6 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الفرنسي بنجامين ميندي سوف يتجه إلي مدينة مانشستر, وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام, على أن يتجه بعدها مباشرة إلي الولايات المتحدة الأمريكية لكي يلتحق ببعثة فريق مانشستر سيتي من أجل خوض المعسكر الصيفي قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح دون أي مشكلة سوف تكون هي الصفقة الرابعة الرسمية لفريق مانشستر سيتي في الصيف الحالي, وذلك بعدما تعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي الواعد برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو, والحارس البرازيلي الواعد إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, والظهير الأيمن الإنجليزي الواعد كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويأتي كل ذلك بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر الممكنة حتى يكون الفريق جاهزاً بصورة مثالية في الموسم المقبل, والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة وعلى رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً تقديم أفضل مستوى ممكن في مسابقة دوري أبطال أوروبا, ولم لا المنافسة على لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وخاصة وأن الفريق يمتلك جميع الإمكانيات التي تسمح له بذلك.

ومن جهته كان الفرنسي بنجامين ميندي صاحب ال 23 عاماً قد ساهم في فوز فريقه السابق موناكو بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بعدما غاب اللقب عن خزائن نادي الإمارة منذ عام 2000 م, كما ساهم أيضاً في بلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا, وأيضاً الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا والدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية.