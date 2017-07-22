أرسنال يقترب من التعاقد مع لاعب وسط برشلونة

Advertisements

كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق أرسنال الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع متوسط الميدان البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما أعطت إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو الضوء الأخضر للبرازيلي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في الصيف الحالي نظراً لعدم تمكنه من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للبارسا في المواسم القليلة الماضية.

هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي تطلبه إدارة نادي برشلونة من أجل التخلي عن لاعبها لأي فريق, علماً بأن إدارة النادي الكتالوني كانت ترغب في أن ينتقل اللاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا إلي صفوف فريق أرسنال في إطار صفقة تبادلية يحصل من خلالها الفريق الكتالوني على الظهير الأيمن الإسباني الواعد هيكتور بيليرين, ولكن إدارة نادي أرسنال رفضت ذلك الأمر بشكل قاطع بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال.

Advertisements

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الثالثة الرسمية للفريق اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما تعاقد مع الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك قادماً من صفوف فريق شالكة الألماني, والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي, ولكن ذلك لا يرقى بكل تأكيد إلي طموحات وتطلعات جماهير نادي أرسنال والتي ترغب في أن تتحرك إدارة النادي بشكل أقوى في الصيف الحالي من أجل إجراء المزيد من التعاقدات والتي من شأنها أن تُساعد الفريق على حصد الألقاب في الموسم المقبل.

وينتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, ويأتي على رأس تلك التحديات ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أن جميع أنصار نادي أرسنال تُدرك صعوبة ذلك جيداً نظراً لقوة بقية الأندية المنافسة والتدعيمات الهائلة التي تقوم بها في الأونة الآخيرة, وإضافة لذلك سيكون فريق أرسنال مُنافساً على 4 جبهات أخرى قوية وهي الدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي.