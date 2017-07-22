ملخص مباراة ميلان وبايرن ميونخ الودية

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حقق فريق ميلان الإيطالي فوزاً عريضاً على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف مقابل لا شئ, وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الصين في إطار كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي ضمن المعسكر الصيفي للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر من أجل التحكم في زمام الأمور, ولكن فريق ميلان هو تمكن من إفتتاح التسجيل وذلك عند الدقيقة الرابعة عشر عبر لاعبه الإيفواري فرانك كيسي, ولم يكتفِ فريق ميلان بذلك وإستمر بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف, وعند الدقيقة الخامسة والعشرين تحقق له ما أراد بعدما سجل له اللاعب باتريك كوتروني الهدف الثاني وسط غياب تام من جانب دفاع الفريق البافاري.

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وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء حاول الفريق البافاري أن يعود من جديد في الأجواء ولو بتقليص الفارق على أقل تقدير, ولكنه تلقى صدمة قوية للغاية عند الدقيقة الثالثة والأربعين حينما سجل باتريك كوتروني الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه الروسونيري وسط صدمة كبيرة من عشاق الفريق البافاري بالرغم من أنها مجرد مباراة ودية.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يُعيد فريقه إلي أجواء اللقاء من جديد, فأشرك كلاً من الثنائي البرتغالي ريناتو سانشيز والكولومبي خاميس رودريغز, وفي مقابل ذلك أجرى المدرب فيتشينزو مونتيلا عدة تغييرات هو الآخر على تشكيلة فريقه من أجل البحث عن المزيد من الأهداف.

وبالرغم من تحسن الأداء الهجومي للفريق البافاري كثيراً وكثرة الفرص السانحة أمامه للتسجيل, إلا أنه صادفه سوء الحظ في بعض الأوقات وأيضاً صادفه دفاع فريق الروسونيري الذي تميز بالصلابة الشديدة إضافة إلي حارس مرماه الإيطالي الواعد والمتألق جانلويجي دوناروما.

ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب بل تمكن فريق ميلان من تسجيل رابع أهدافه في المباراة, والذي جاء عبر لاعبه البديل التركي هاكان كالهانوغلو عند الدقيقة الخامسة والثمانين قاضياً على أمل للفريق البافاري من أجل العودة في اللقاء.