ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي الودية

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس الدوري الإنجليزي الأسيوي الودي وذلك عقب فوزه على حساب نظيره فريق ليستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية من عمر المسابقة, وذلك في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق ليستر سيتي من مباغتة منافسه بشكل مُبكر للغاية, فعند الدقيقة الثانية عشر إفتتح فريق ليستر سيتي التسجيل وذلك من خلال رأسية مهاجمه الجزائري إسلام سليماني من داخل منطقة الجزاء ليُشعل من أجواء اللقاء أكثر.

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ولكن رد فريق ليفربول لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة العشرين تمكن فريق الريدز من تعديل النتيجة, وذلك عبر الفرعون المصري محمد صلاح مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد, وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر المباراة وتحديداً عند الدقيقة الرابعة والأربعين نجح فريق ليفربول في قلب الطاولة لصالحه, وذلك بتسجيله الهدف الثاني عبر لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو والذي سدد بدوره كرة قوية للغاية من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس كاسبر شمايكل من التصدي لها.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر كلاً من الفريقين في بحثهما عن تسجيل المزيد من الأهداف,فمن جهة أراد فريق ليفربول حسم المباراة وعدم إطالتها إلي ركلات الترجيح, ومن جهة أخرى أراد فريق ليستر سيتي إدراك التعادل على أقل تقدير ومن ثم التفكير في هدف الفوز, ولكن ومع مرور الدقائق لم يتغير الكثير وإستمر الحال على ما هو عليه مما دفع الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول لإجراء عدة تعديلات على تشكيلة فريقه, ومثله تماماً فعل الإنجليزي كريغ شيكسبير مدرب فريق ليستر سيتي.

ولكن ذلك لم يكن له أي تأثير تماماً على نتيجة المباراة بل وأدى أيضاً إلي إنخفاض إيقاع اللعب كثيراً من الطرفين, مما دفع كلاً من المدربين إلي إجراء المزيد من التبديلات من أجل منح جميع العناصر الفرصة الكاملة لإستعادة لياقتها البدنية قبل إنطلاقة الموسم بشكل رسمي.