سيد إيطاليا يواصل نشاطه في الميركاتو الصيفي الحالي

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واصل فريق يوفنتوس الإيطالي نشاطه المستمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما بات على مشارف التوقيع رسمياً مع الإيطالي الواعد فيديريكو بيرنارديسكي قادماً من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي, حيث توصلت إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي مساء يوم أمس الجمعة إلي إتفاق نهائي مع إدارة نادي فيورنتينا من أجل التعاقد مع اللاعب الإيطالي الواعد في الصيف الحالي, وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون يورو تقريباً.

هذا ويُعد الجناح الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي صاحب ال 23 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله, وفي الموسم الماضي تمكن من تسجيل 16 هدفاً رفقة فريقه السابق فيورنتينا ومنتخب بلاده إيطاليا, مما جعله محطاً لأنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية وتحديداً أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يأتي على رأسها كلاً من فريق مانشستر يونايتد وغريمه فريق تشيلسي, ولكن فريق السيدة العجوز هو من تمكن من الظفر بخدمات اللاعب الواعد في نهاية المطاف.

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وبذلك يكون فريق يوفنتوس قد نجح في إبرام صفقته الرابعة في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك بعدما تعاقد مع الجناح البرازيلي الواعد دوغلاس كوستا قادماً من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة, والحارس البولندي فويتشيك تشيزني قادماً من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي, والظهير الأيمن الإيطالي الواعد ماتيا دي شيليو قادماً من صفوف غريمه فريق ميلان الإيطالي.

وتأتي كل تلك التدعيمات بناءً على رغبة الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق البيانكونيري, علماً بأنه في مقابل ذلك قد تخلى حتى الآن عن الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس والذي قام بفسخ عقده بالتراضي مع اليوفي وإنتقل إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وأيضاً المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي والذي إنتقل إلي صفوف فريق ميلان, والحارس البرازيلي نيتو والذي إنتقل إلي صفوف فريق فالنسيا الإسباني.

ويسعى فريق يوفنتوس في الموسم المقبل إلي الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق, ولكن هدفه الأسمى بكل تأكيد سيكون هو محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.