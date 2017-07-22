ملخص مباراة الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حقق فريق نصر حسين داي الجزائري الفوز على حساب نظيره فريق الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل لا شئ, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في إفتتاح البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر منذ اللحظات الأولى, ولكن فريق نصر حسين داي هو تمكن من إفتتاح التسجيل وذلك عند الدقيقة الحادية عشر عبر لاعبه توفيق عدادي عقب إستغلاله خطأ فادح من الحارس راشد علي.

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ومن بعدها حاول فريق الوحدة أن يتدارك تأخره في النتيجة ولكنه وجد أمامه فريقاً مُنظماً للغاية في جميع خطوطه وخاصة من الناحية الدفاعية, مما حرمه من تشكيل أي خطورة تماماً على مرمى الحارس خير الدين بو الصوف, وعند الدقيقة التاسعة والثلاثين تلقى فريق الوحدة ضربة أخرى موجعة بعدما تعرض لاعبه خالد باوازير إلي إصابة خطيرة في الرأس لم تُمكنه من إكمال المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء تمكن فريق نصر حسين داي من تسجيل ثاني أهدافه, والذي جاء عبر قائده وهدافه أحمد القاسمي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق الوحدة تدارك تأخره في النتيجة ولو بتقليص الفارق على الأقل ومن ثم البحث عن تعديل النتيجة, ولكن فريق الوحدة فشل في تحقيق أي شئ تماماً وبدا على جميع عناصره العجز الواضح وعدم وجود أي إمكانية أو قدرة على إختراق دفاعات فريق نصر حسين داي.

وعند الدقيقة الحادية والثمانين زادت الأمور تعقيداً بالنسبة لفريق الوحدة بعدما طرد الحكم مهاجمه سيباستيان تيجالي, وفي المقابل طرد الحكم أيضاً اللاعب حسين العرفي من جانب فريق نصر حسين داي ليُكمل كلاهما اللقاء بعشرة لاعبين فقط, ولكن ذلك لم يؤثر على بقية دقائق المباراة والتي لم تشهد أي جديد, ليحصد بذلك فريق نصر حسين داي النقاط الثلاث وينفرد بصدارة المجموعة منذ البداية.