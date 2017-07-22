تشيلسي يواصل إصراره على ضم لاعب أرسنال في الصيف الحالي

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق تشيلسي الإنجليزي لا يزال يواصل إصراره على التعاقد مع اللاعب الإنجليزي الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي والذي يُحاول الظفر بخدمات اللاعب منذ مطلع الصيف الحالي.

ولعل ما دفع فريق تشيلسي إلي مواصلة مطاردة اللاعب هو رغبة اللاعب نفسه في الرحيل عن صفوف فريقه أرسنال في الصيف الحالي, وذلك بعدما أكد لإدارة ناديه بأنه لن يقوم بتجديد عقده مع النادي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م, مما يعني أنه في حالة أصر نادي أرسنال على إبقاء اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين ضمن صفوف الفريق لموسم أخر, فحينها سيرحل اللاعب بشكل مجاني مع نهاية الموسم المقبل دون أن يستفيد منه النادي تماماً من الناحية المادية.

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وفي المقابل أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال في الأونة الآخيرة خلال معسكر فريقه الصيفي, أنه يثق تماماً في بقاء اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين ضمن صفوف فريق الغانرز وأن عملية تجديد عقده مع النادي مجرد مسألة وقت فقط لا أكثر من ذلك.

ولكن المشكلة الرئيسية التي يواجهها المدرب أرسين فينغر أن الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين يرغب في المشاركة أساسياً بصفة دائمة رفقة الفريق وخاصة في الموسم المقبل, وذلك حتى يتمكن من حجز مقعده ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ومن جهته أجرى فريق تشيلسي حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي 4 صفقات بشكل رسمي, حيث تعاقد مع الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر, والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي, ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي, وأخيراً المهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني, لتبقى الآن جماهير البلوز في إنتظار المزيد من التعاقدات في الفترة المقبلة قبيل إنطلاقة الموسم.