ملخص مباراة الأهلي المصري والفيصلي الأردني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حقق فريق الفيصلي الأردني مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه على حساب نظيره فريق الأهلي المصري بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الأهلي أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لكي يُسيطر على اللقاء, ولكنه وجد أمامه فريقاً عنيداً للغاية وقوياً أيضاً مما جعل المباراة أكثر صعوبة على الطرفين , وعند الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة للمارد الأحمر حينما إنفرد لاعبه ميدو جابر بالحارس معتز ياسين ولكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة بعدما سدد الكرة عالياً.

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ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الأهداف من كلا الفريقين أصبحت المباراة أكثر تعقيداً عليهما, وذلك بالرغم من أن المارد الأحمر قد إستحوذ على الكرة بشكل كامل ولكن عجزه الهجومي كان واضحاً بصورة جلية بالرغم من أنه يخوض المواجهة بمهاجمين هما عمرو جمال وجونيور أجاي, وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر المباراة وتحديداً عند الدقيقة الخامسة والأربعين تمكن فريق الأهلي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه كريم نيدفيد, ولكن الحكم سرعان ما أبطل فرحة جماهير النادي الأهلي بعدما ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق الفيصلي من مباغتة نظيره فريق الأهلي, وذلك عند الدقيقة الرابعة والخمسين حينما سجل اللاعب يوسف الرواشدة أولى أهداف الفريق الأردني عقب إستغلاله خطأ فادح من المدافع محمد نجيب واضعاً الضغط على المارد الأحمر.

ومن بعدها مباشرة حاول فريق الأهلي تدارك تأخره في النتيجة سريعاً قبيل فوات الأوان, وخاصة وأنه يُدرك جيداً أن صاحب المركز الأول فقط عن مجموعة هو من يضمن تأهله بشكل مباشر إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة بالإضافة إلي أفضل فريق من أصحاب المركز الثاني.

ولكن جميع محاولات المارد الأحمر بائت بالفشل في نهاية المطاف وإستمر الحال على ما هو عليه, وبذلك حصد فريق الفيصلي النقاط الثلاث الأولى له.