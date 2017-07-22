البطولة الأولي لمحمد صلاح مع ليفربول بعد شهر من انضمامه

Advertisements

فاز ليفربول الإنجليزي بكأس الدوري الإنجليزي في آسيا بعد فوزه بهدفين مقابل هدف علي نظيره فريق ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ويذكر أن المباراة بدأت بداية حماسية من الفريقين وتمكن فريق ليستر سيتي من إحراز هدف مبكر عن طريق لاعبه”إسلام سليماني” فقد افتتح إسلام التسجيل في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة.

هذا ولم يوقف هدف ليستر سيتي عن طريق لاعبها إسلام سليماني رغبة فريق ليفربول في التعادل والعودة مرة أخري إلي المباراة فقد رتب اللاعبون أوراقهم بشكل سريع وتمكن الفرعون الصغير محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه ليفربول من هجمة قد بدأها صلاح من الجناح الأيمن للملعب وتعادل لفريقه في الدقيقة 20 من عمر المباراة بهدف عن طريق الرأس وأسكن الكرة في شباك الحارس شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي.

Advertisements

وقد تحولت المباراة بعد إحراز النجم محمد صلاح هدف التعادل إلى حلبة صراع بين الفريقين فكل فريق يريد إستعادة السيطرة علي المباراة ولكن سرعان ماتقدم ليفر بول عن طريق اللاعب”كوتينيو” قبل انتهاء الوقت الأصلي من عمر الشوط الأول في الدقيقة الرابعة والأربعون بتصويبة رائعة تجاه مرمى شمايكل حارس ليستر سيتي من خارج منطقة الجزاء وقد أسكنها يسار الحارس.

الجدير بالذكر أن الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين ليفر بول وليستر سيتي في نهائي كأس الدوري الإنجليزي، بدأ بحماسة شديدة من فريق ليفربول لإحراز هدف ثالث وكاد أن يحرز ولكن مرت الكرة من فوق العارضة وأهدر لاعب ليستر سيتي فاردي فرصة هدف مؤكد و أضاع علي فريقه فرصة مؤكدة للحاق بالمباراة مرة أخرى وإحراز هدف التعادل، لتضيع مع هذه الفرصة آمال فريقه في العودة إلى المباراة بشكل مبكر في بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.

وقد شارك اللاعب محمد صلاح في المباراة حتي أول ربع ساعة من الشوط الثاني قبل أن يخرج ويشارك مكانه اللاعب سولانكي، في أحدي التغييرات التي قام بها مدرب الفريق، وتعتبر هذه البطولة الأولي لمحمد صلاح بعد شهر من انضمامه لصفوف فريق ليفربول قادم من روما الإيطالي.