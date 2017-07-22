موعد مباراة النصر السعودي والعهد اللبناني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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أنهى فريق النصر السعودي تحضيراته إستعداداً لملاقاة نظيره فريق العهد اللبناني يوم غداً الأحد على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كل فريق المباراة باحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك لكي تكون إنطلاقته مثالية في البطولة العربية, وخاصة وأن المجموعة تُعتبر صعبة للغاية نظراً لتواجد كلاً من العملاقين فريق الزمالك المصري وفريق الفتح الرباطي المغربي, مما يُحتم على كلاً من فريقي النصر والعهد ضرورة تقديم مستوى مميز في أول مباراة لهما في البطولة.

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وتُعد المباراة والبطولة العربية بشكل عام هي أفضل مناسبة بالنسبة لكلاً من الفريقين من أجل التحضير لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, حيث يرغب كلاهما في أن يكون في أفضل حالاته مع بداية الموسم في الشهر القادم وخاصة فريق النصر الذي عاش في الموسم الماضي أوضاعاً سيئة في العديد من الأوقات.

ففي الموسم الماضي فشل فريق النصر في تحقيق لقب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والذي فاز به غريمه التقليدي فريق الهلال, وليس ذلك فحسب بل أنهى أيضاً فريق النصر بطولة الدوري في المركز الثالث في جدول الترتيب, وربما الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة له أنه ضمن تأهله إلي مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل 2018 م.

أما على الجانب الآخر فكان الموسم الماضي ممتازاً لفريق العهد, حيث فاز بلقب الدوري اللبناني عن جدارة وإستحقاق بعدما أنهى الدوري في صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه, وكاد موسمه أن يكون مثالياً حينما بلغ الدور النهائي من مسابقة كأس لبنان, ولكنه خسر في المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي فريق الأنصار بواقع ركلات الترجيح عقب إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.