موعد مباراة الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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أنهى فريق الزمالك المصري تحضيراته إستعداداً لملاقاة نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي يوم غداً الأحد في مدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين غمار المسابقة والمباراة الأولى لهما بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره, وذلك من أجل الإقتراب أكثر من التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة وعدم الإنتظار والإعتماد على الحسابات المعقدة في أخر جولتين.

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ومن جهته يبدو فريق الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو تحت ضغوطات كبيرة للغاية, وذلك بعد الفترة الصعبة التي عاشها جميع أبناء النادي وجماهيره في الأونة الآخيرة, حيث خسر الفريق لقب الدوري المصري الممتاز لصالح غريمه التقليدي فريق الأهلي, وليس ذلك فحسب بل أنهى المسابقة أيضاً في المركز الثالث في الترتيب وبالتالي إكتفى بالتأهل فقط إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في العام المقبل.

أما على الصعيد الأفريقي فقد تم إقصاء الفريق من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا, وذلك عقب إحتلاله المركز الرابع والآخير في ترتيب مجموعته الثانية والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق إتحاد العاصمة الجزائري وفريق أهلي طرابلس الليبي وفريق كابس يونايتد من زيمبابوي.

ولكن البطولة العربية الآن تبدو كبداية جديدة لفريق الزمالك من أجل إعادة البسمة لجماهيره الوفية, وخاصة مع الصفقات القوية التي حسمها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور والتي من شأنها أن تُساعد الفريق لكي يعود من جديد إلي أمجاده السابقة, حيث شهدت قائمة فريق الزمالك المُشاركة في البطولة العربية كلاً من:-