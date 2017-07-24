موعد مباراة الأهلي المصري والوحدة الإماراتي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يواصل فريق الأهلي المصري تدريباته اليومية تحضيراً لمباراته المقبلة أمام نظيره فريق الوحدة الإماراتي يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الأهلي المواجهة باحثاً عن الإنتصار فقط ولا شئ غير ذلك من أجل مصالحة جماهيره، وذلك عقب خسارته في المباراة الإفتتاحية له في البطولة أمام فريق الفيصلي الأردني بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأنه شارك في هذه المباراة بتشكيلة من العناصر الإحتياطية وإضافة لذلك كان مدربه الكابتن حسام البدري غائباً عن المباراة نظراً لقضاء عطلته الصيفية والتي ستنتهي قبل بداية المباراة الثانية للمارد الأحمر في البطولة.

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ومن الناحية الحسابية لا يملك فريق الأهلي أي فرصة من أجل التأهل إلي الدور نصف النهائي سوى بتحقيق الفوز في هذه المباراة على نظيره فريق الوحدة، ومن ثم الفوز في لقائه الآخير على حساب فريق نصر حسين داي الجزائري، وذلك حتى يتأهل للدور المقبل إما كمتصدراً لترتيب المجموعة الأولى أو عن طريق إختياره كأفضل فريق من أصحاب المركز الثاني.

ولكن وبكل تأكيد لن يرضى عشاق الأهلي سوى بالإنفراد بصدارة المجموعة ومن ثم المضي قدماً في المسابقة، وذلك ليس فقط من أجل بلوغ المربع الذهبي وإنما الوصول إلي الدور النهائي ولم لا الفوز باللقب على أرضه ووسط جماهيره، والذي من شأنه سيرفع من معنويات الفريق كثيراً قبيل الفترة الحاسمة المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

فمن جهة سيواجه فريق الأهلي نظيره فريق سموحة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، ولن يكون هدفه هو مجرد التأهل إلي الدور النهائي وإنما الفوز باللقب أيضاً حتى وإن كان منافسه في النهائي سوف يكون إما فريق مصر المقاصة أو غريمه التقليدي فريق الزمالك، ومن جهة أخرى ستكون البطولة العربية أفضل تحضير للمارد الأحمر لموقعته الأفريقية المرتقبة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في شهر سبتمبر المقبل.