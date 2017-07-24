ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية

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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على حساب نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق مانشستر يونايتد الضغط مُبكراً على منافسه الفريق الملكي، ولكن ومع مرور الدقائق سرعان ما عاد فريق ريال مدريد إلي الإستحواذ على الكرة والسيطرة على اللقاء، ولكن إستحواذ الفريق الملكي لم يُمكنه من تشكيل أي خطورة على مرمى فريق مانشستر يونايتد وحارسه الأرجنتيني سيرخيو روميرو.

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ولعل ذلك كان بسبب التنظيم الدفاعي الكبير من جانب فريق مانشستر يونايتد والذي فرضه مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو على جميع عناصره من أجل الإغلاق على جميع مفاتيح اللعب لفريق ريال مدريد، ولكن فريق مانشستر يونايتد لم يكتفِ بذلك ونجح في إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه الواعد جيسي لينغارد عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليضع فريقه في المقدمة مع نهاية الفترة الأولى من عمر المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني لم يكترث الفرنسي زين الدين زيدان لتأخر فريقه الملكي وأجرى العديد من التبديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من أجل إعطاء الفرصة لجميع عناصر الفريق وخاصة العناصر الشابة الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم قبيل بداية الموسم، أما في الجهة المقابلة فقام المدرب جوزيه مورينيو هو الآخر بإجراء العديد من التبديلات على تشكيلته ولكنها كانت تغييرات من العيار الثقيل.

حيث أشرك كلاً من الحارس الإسباني دافيد دي خيا والظهير الإيطالي الأيمن ماتيو دارميان ومتوسط الدفاع السويدي فيكتور لينديلوف ومتوسط الدفاع الإنجليزي كريس سمالينغ والظهير الأيسر الهولندي ديلي بليند، ومتوسط الميدان الإسباني أندر هيريرا ومتوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا وصانع الألعاب الأرميني هينريك مخيتاريان والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ولكن وعند الدقيقة الثانية والخمسين تلقى فريق مانشستر يونايتد ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض لاعبه أندر هيريرا إلي الإصابة والتي لم تُمكنه من إكمال المباراة، وعند الدقيقة التاسعة والستين تمكن الفريق الملكي من تعديل النتيجة حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء نفذها لاعبه البرازيلي كاسيميرو بنجاح مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

ولكن بقية دقائق المباراة لم تشهد أي جديد لتنتهي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويذهب الطرفان بعدها إلي ركلات الترجيح والتي حسمها فريق مانشستر يونايتد بواقع ركلتين مقابل واحدة.