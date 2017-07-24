مورينيو يرفض التخلي عن لاعبه الإنجليزي المخضرم في الصيف الحالي

Advertisements

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعرب عن رغبته في عدم التخلي عن لاعبه الإنجليزي المخضرم أشلي يونغ خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من بقاء سنة واحدة فقط على نهاية عقد اللاعب مع نادي مانشستر يونايتد.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المدرب جوزيه مورينيو يعتبر المخضرم أشلي يونغ واحداً من الركائز الأساسية في فريقه في الموسم المقبل، وذلك نظراً لإمكانيات اللاعب الكبيرة وقدرته على اللعب إما في مركز الظهير الأيمن أو في مركز الظهير الأيسر في خط الدفاع، وأيضاً قدرته على اللعب في أي مركز في خط وسط الميدان وهو الأمر الذي يمنح المدرب جوزيه مورينيو العديد من الخيارات الكثيرة في حالة تعرض أحد عناصره الأساسية للإصابة في أي فترة من عمر الموسم.

Advertisements

هذا ويُعد فريق ستوك سيتي الإنجليزي هو أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الإنجليزي المخضرم أشلي يونغ في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بناءً على رغبة مدربه المخضرم مارك هيوز والذي يُحاول أن يقوم بتعويض رحيل لاعبه النمساوي المخضرم ماركو أرناتوفيتش، والذي إنتقل بدوره منذ يومين تحديداً إلي صفوف فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 24,5 مليون جنيه إسترليني.

ولكن يبدو الآن أن الباب قد تم إقفاله نهائياً في وجه المدرب مارك هيوز نظراً لتمسك المدرب جوزيه مورينيو بلاعبه المخضرم، وذلك بالرغم من أن إدارة نادي مانشستر يونايتد لم تقوم حتى هذه اللحظة بتجديد عقد اللاعب مع الفريق، مما يعني أنه سيرحل عن قلعة أولد ترافورد في صيف العام المقبل بشكل مجاني دون أن يستفيد منه النادي من الناحية المادية، علماً بأن الإنجليزي المخضرم أشلي يونغ صاحب ال 32 عاماً كان قد تعاقد مع فريق مانشستر يونايتد منذ 6 سنوات ماضية قادماً من صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعاقد حتى الآن في الصيف الحالي مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.