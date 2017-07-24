موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي الودية

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يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي يوم غداً الثلاثاء في هونغ كونغ، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكر الصيفي للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن النتائج الآخيرة التي حققها الفريق البافاري في معسكره الصيفي أصابت جماهيره بالقلق الكبير قبيل إنطلاقة الموسم الجديد بأقل من شهر واحد فقط، وذلك بالرغم من التعاقدات القوية التي أجراها حتى الآن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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حيث تعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد كورنتان توليسو قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغز قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وذلك لمدة موسمين على سبيل الإعارة، إلا أن ذلك يبدو أنه لم يكن له تأثيراً كبيراً على الفريق البافاري حتى الآن، فبعدما فاز الفريق البافاري بكأس تيليكوم الودية تعرض إلي الخسارة على يد فريق أرسنال الإنجليزي بواقع ركلات الترجيح، ومن ثم تعرض إلي خسارة قاسية للغاية على يد فريق ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في حالة أفضل بكثير من منافسه، ولعل بداية الفريق اللندني القوية في معسكره الصيفي تُعد أبرز دليل على ذلك، حيث حقق فريق تشيلسي فوزاً عريضاً على حساب جاره اللندني فريق أرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل أنصار البلوز يثقون للغايةفي قدرة فريقهم على المنافسة في الموسم المقبل على جميع الألقاب الممكنة وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب الفريق عن نسخة العام الماضي.

وكان فريق تشيلسي قد تعاقد في الصيف الحالي حتى الآن مع الحارس المخضرم ويلي كاباييرو والمدافع الواعد أنطونيو روديغر ومتوسط الميدان الواعد تيموي باكايوكو وأخيراً وليس أخراً المهاجم الواعد ألفارو موراتا.