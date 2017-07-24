مدافع ساوثهامبتون يقترب أكثر من قلعة أنفيلد رود

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كشفت صحيفة ليفربول إيكو أن المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي بات قريباً أكثر من أي وقت مضى من الإنتقال إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما غادر اللاعب معسكر فريقه الحالي ساوثهامبتون والذي يُقام في فرنسا.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن تلك الخطوة التي قام بها المدافع فيرجيل فان دايك ستفتح الباب أمام إدارة نادي ليفربول من أجل التقدم بعرض رسمي لنادي ساوثهامبتون من أجل الظفر بخدمات المدافع الهولندي في الصيف الحالي، علماً بأن قيمة العرض الذي سيتقدم به نادي ليفربول قد تصل قيمته إلي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

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ولعل ما يجعل التفاؤل ينتشر بين جماهير نادي ليفربول هو العلاقة الجيدة بين إدارة نادي ليفربول وإدارة نادي ساوثهامبتون في الأعوام القليلة الماضية، وأبرز دليل على ذلك هو العناصر التي إنتقلت من نادي ساوثهامبتون بإتجاه نادي ليفربول مثل المهاجم الإنجليزي المخضرم ريكي لامبرت، وصانع الألعاب الإنجليزي أدم لالانا والمدافع الصربي ديان لوفرين والظهير الأيمن الإنجليزي ناثان كلاين، والجناح السنغالي ساديو ماني وربما سينضم لهم في الصيف الحالي المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

هذا ويأتي إصرار إدارة نادي ليفربول على ضم المدافع الهولندي في الصيف الحالي بناءً على رغبة كبيرة من الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، حيث يُحاول المدرب الألماني أن يقوم بسد الثغرات على مستوى خط دفاعه قبيل إنطلاقة الموسم المقبل والذي تبقى عليه أسبوعين تقريباً، حتى يكون الفريق قادراً على المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة مع التدعيمات القوية التي تقوم بها بقية الأندية التي تسعى للصراع على اللقب.

وكان فريق ليفربول قد تعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع 3 لاعبين، وهم الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، والإنجليزي الواعد دومينيك سولانكي قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والظهير الأيسر الإسكتلندي الواعد أندي روبيرتسون قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي، لتبقى جماهير النادي في إنتظار المزيد من التعاقدات في الفترة المقبلة.