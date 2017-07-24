ملخص مباراة إنتر وأولمبيك ليون الودية

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حقق فريق إنتر الإيطالي فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة موسم 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر وبحث كلاهما عن تسجيل الأهداف، ولكن مع غياب الفرص الخطيرة تماماً من الجانبين سواء على مرمى فريق أولمبيك ليون وحارسه أنتوني لوبيز أو على مرمى فريق إنتر وحارسه سمير هاندانوفيتش.

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ولكن ذلك الوضع لم يستمر كثيراً فعند الدقيقة الرابعة والثلاثين كاد فريق أولمبيك ليون يفتتح التسجيل عبر مهاجمه الواعد ماريانو دياز، ولكن الحارس سمير هاندانوفيتش تدخل في اللحظة الآخيرة وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء عاد الوضع إلي ما كان عليه ليذهب الشوط إلي نهايته في نهاية المطاف على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كلاً من المدربين عدة تغييرات على تشكيلة فريقهم بحثاً عن تسجيل الأهداف، ولعل من أبرز التغييرات التي أجراها الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر كانت إشراك كلاً من المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش والكرواتي إيفان بيريسيتش والفرنسي كوندوغبيا.

وبالرغم من الفرص العديدة والخطيرة التي سنحت أمام فريق إنتر إلا أن غياب التركيز كان واضحاً على جميع عناصره الهجومية، مما جعل الأهداف تغيب طوال دقائق الشوط الثاني في ظل عجز هجومي واضح من الطرفين، وهو الأمر الذي يُثير القلق في نفوس الجماهير بكل تأكيد وخاصة بالنسبة لفريق إنتر الذي يرغب في العودة من جديد إلي المسابقات الأوروبية في الموسم بعد المقبل، ولكن يبدو أن المدرب لوتشانو سباليتي ينتظره الكثير من العمل حتى يُعيد فريق إنتر إلي هيبته السابقة وأمجاده التي تغيب منذ عام 2010 م.

وعند الدقيقة الخامسة والسبعين تمكن فريق إنتر أخيراً من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه ستيفان يوفيتيتش وسط فرحة عارمة من جماهير النادي الحاضرة في المدرجات وهو ما إنتهت عليه المباراة.