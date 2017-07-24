نادي برتغالي يزاحم بيدفيست الجنوب إفريقي لضم عمرو جمال

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دخل فريق”فيرنسى” البرتغالي في سباق الحصول علي خدمات مهاجم النادي الأهلي عمرو جمال، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد تصريحات مصادر قريبة من اللاعب، وقد ارتبط عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بعديد من الأندية التي تريد الإستفادة من خدمات اللاعب وعلى رأسهم فريق”بيدفيست” الجنوب إفريقي ويليه فريق النصر السعودي وقد دخلي إلى السباق مؤخرا فريق فيرنسي البرتغالي من أجل الحصول علي خدمات مهاجم القلعة الحمراء.

ويسعى الفريق البرتغالي بقوة إلى ضم عمرو جمال من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل لكي يصل إلى مركز يؤهله للمسابقات الأوروبية التي كان قريبا بدرجة كافية منها الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز الثامن بالدوري بعد فريق سبورتينج براجا، وهذا المركز هو المركز المؤهل للدوري الأوروبي وكان يفصل بينه وبين هذا المركز أربعة نقاط فقط.

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الجدير بالذكر كشفت عدة مصادر قريبة من مهاجم النادي الأهلي عمرو جمال أن اللاعب منذ فترة وهو يطلب الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، وأن يجري تجربة الاحتراف من أجل الحفاظ علي مكانه والتواجد بصفة دائمة مع المنتخب المصري، قبيل المرحلة الهامة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، ويذكر أن مدير الكرة بالنادي الأهلي”سيد عبد الحفيظ” أكد في تصريحات سابقة له أنه يوجد عرض رسمي من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي للإستفادة من خدمات اللاعب وأن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يقوم بدراسة الأمر من أجل أخذ القرار بالموافقة علي انتقال اللاعب من عدمه.

وبالنظر إلى نادي فيرنسي البرتغالي فقد دخل إلى سباق ضم اللاعب مؤخر والاستفادة من خدماته فقد اقترب بقوة من التوقيع مع مهاجم القلعة الحمراء عمرو جمال، ومع لاعب مصري آخر وهو يوسف إبراهيم”أوباما” لاعب نادي الزمالك السابق بعد انتهاء مدة تعاقده مع نادي وادي دجلة، وقد كان وكيل اللاعب أوباما يحيي أحمد قد صرح في وقت سابق لتواصله مع اتفاق نهائي مع إدارة النادي البرتغالي من أجل انتقال أوباما لصفوف الفريق لمدة عامين وقد وصلت التأشيرة الخاصة باللاعب وهذا يدل علي إعلان الصفقة وأنها تمت بشكل رسمي.