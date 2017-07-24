أرسنال يبدأ مفاوضاته الرسمية مع سبورتينغ لشبونة من أجل لاعبه الواعد

Advertisements

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي قد بدأ في عملية المفاوضات الرسمية مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه الواعد ويليام كارفاليو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة العرض الذي سيتقدم به نادي أرسنال سوف تصل قيمته إلي مبلغ 30 مليون يورو، وهو العرض الذي لا يُمكن أن ترفضه إدارة نادي سبورتينغ لشبونة من أجل التخلي عن لاعبها في الصيف الحالي، علماً بأن نادي أرسنال كان قريباً للغاية من الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي في صيف عام 2015 م ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك في نهاية المطاف وقتها.

Advertisements

هذا ويُعد البرتغالي الواعد ويليام كارفاليو صاحب ال 25 عاماً واحداً من أبرز اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله، كما سبق له وأن شارك رفقة المنتخب البرتغالي في كأس العالم في البرازيل والذي تم إقامته في صيف عام 2014 م، وليس ذلك فحسب بل ساهم أيضاً في فوز منتخب بلاده البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا 2016 م وذلك في البطولة التي تم إقامتها في فرنسا.

ولعل العقبة الوحيدة التي قد تواجه نادي أرسنال في حسم الصفقة هي دخول فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على خط المفاوضات، وذلك بناءً على رغبة مدربه المخضرم توني بوليس والذي أبدى إعجابه كثيراً في العديد من المناسبات باللاعب البرتغالي ويليام كارفاليو، وهو الأمر الذي سيجعل إدارة نادي سبورتينغ لشبونة ترفع من سعر لاعبها في سوق الإنتقالات، علماً بأن البرتغالي ويليام كارفاليو يمتلك عقداً مع فريقه الحالي سبورتينغ لشبونة يمتد حتى صيف عام 2020 م، كما تصل قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده إلي مبلغ 45 مليون يورو.

ومن جهتها تأمل أنصار نادي أرسنال في أن تتمكن إدارة ناديها من حسم الصفقة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وخاصة مع العديد من التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق اللندني والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.