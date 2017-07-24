مانشستر سيتي يُعلن تعاقده رسمياً مع الظهير الأيسر الفرنسي ميندي

Advertisements

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده رسمياً مع الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 51,6 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة سيقضيها اللاعب الفرنسي في قلعة الإتحاد.

وقام نادي مانشستر سيتي بتقديم لاعبه إلي وسائل الإعلام اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة كلاً من المدير الرياضي للنادي والإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، حتى يتمكن اللاعب من الإنضمام مباشرة إلي معسكر فريقه تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، والذي سينطلق بشكل رسمي في مطلع شهر أغسطس المقبل وتحديداً بعد أسبوعين تقريباً من الآن.

Advertisements

وبذلك يكون فريق مانشستر سيتي قد نجح في إتمام صفقته الخامسة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي الواعد برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، والحارس البرازيلي الواعد إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، والظهير الأيمن الإنجليزي الواعد كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، ليُصبح بذلك نادي مانشستر سيتي قد صرف على التعاقدات في الصيف الحالي حتى الآن مبلغ 213,6 مليون جنيه إسترليني.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يُساعد الفريق في الموسم المقبل على المنافسة على جميع الألقاب الممكنة، وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا بعدما خرج الفريق في الموسم الماضي دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب يُذكر سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، مما جعل المدرب الإسباني بيب جوارديولا يتحرك بشكل سريع في الميركاتو الصيفي الحالي ويُجري العديد من التغييرات على صفوف فريقه.

حيث إستغنى فريق مانشستر سيتي حتى الآن عن الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو، والظهير الأيمن الفرنسي باكاري سانيا والظهير الأيمن الأرجنتيني بابلو زاباليتا والظهير الأيسر الفرنسي غايل كليشي والظهير الأيسر الصربي ألكسندر كولاروف، والجناح الأيمن الإسباني خيسوس نافاس وأخيراً الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت والذي رحل بدوره على سبيل الإعارة.