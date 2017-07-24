سباليتي يؤكد أن نجمه الكرواتي لن يرحل لمانشستر يونايتد إلا في حالة واحدة فقط

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أكد الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر الإيطالي أن نجمه الكرواتي إيفان بيريسيتش لن يرحل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا في حالة واحدة فقط وهي أن يتعاقد فريق إنتر مع الجناح الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك في ظل إصرار فريق مانشستر يونايتد على الظفر بخدمات النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش في الصيف الحالي، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد والذي جعل الكرواتي إيفان بيريسيتش واحداً من أهدافه الرئيسية في الميركاتو الصيفي الحالي.

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ولكن المشكلة الآخرى التي تقف عائقاً أمام نادي مانشستر يونايتد من أجل حسم الصفقة، هي أن إدارة نادي إنتر ترغب في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني إضافة إلي خدمات الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال، بينما كان أخر عرض قدمه نادي مانشستر يونايتد قد وصل قيمته إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني وبدون التخلي عن نجمه الواعد أنتوني مارسيال نظراً لتمسك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو به كثيراً.

ولعل ما يؤكد ذلك أن المدرب جوزيه مورينيو يعتمد بشكل رئيسي على أنتوني مارسيال في معسكر الفريق الصيفي المُقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تبدو هناك أي نية من جانب المدرب جوزيه مورينيو للتخلي عن لاعبه وخاصة مع تألقه بشكل لافت منذ بداية المعسكر وحتى الآن.

ومن جهته كان الكرواتي إيفان بيريسيتش قد سجل رفقة فريقه إنتر 11 هدفاً وصنع 11 هدفاً في الموسم الماضي على صعيد الدوري الإيطالي، ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن فريقه لم يتمكن من التأهل إلي المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، مما جعل الكرواتي إيفان بيريسيتش صاحب ال 28 عاماً يطلب من إدارة ناديه السماح بالرحيل في الصيف الحالي بإتجاه قلعة أولد ترافورد.

هذا وينتظر فريق مانشستر يونايتد العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلي بطولات السوبر الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.