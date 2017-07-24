ملخص مباراة الترجي الرياضي التونسي ونفط الوسط العراقي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حقق فريق الترجي الرياضي التونسي فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق نفط الوسط العراقي بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الترجي الرياضي أن يفرض سيطرته بشكل باكر للغاية باحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من أجل حسم الأمور وتفادياً لحدوث أي مفاجأت من فريق نفط الوسط والتي تُعتبر واردة بكل تأكيد في عالم كرة القدم.

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ولكن ومع مرور الدقائق لم يُسفر إستحواذ فريق الترجي الرياضي على الكرة أي شئ جديد، ولعل ذلك كان سببه الرئيسي هو التنظيم الدفاعي المحكم من جانب لاعبي فريق نفط الوسط، حيث بدا على الفريق العراقي بأنه سيكون راضياً للغاية في حالة نجح في الخروج بنقطة التعادل أمام العملاق فريق الترجي الرياضي.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر الوضع على ما هو عليه، وليس ذلك فحسب بل هدأ أيضاً إيقاع اللعب كثيراً وخاصة من جانب فريق الترجي الرياضي لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق الترجي الرياضي أن يرفع من نسق أدائه من جديد حتى يتمكن من إختراق دفاعات فريق نفط الوسط، وخاصة وأن الفريق العراقي بدأ الفترة الثانية من عمر اللقاء بذات الطريقة التي بدأ بها المباراة مما جعل الأمور معقدة كثيراً على أبناء الدم والذهب.

وعند الدقيقة السادسة والخمسين حاول التونسي المخضرم فوزي البنزرتي مدرب فريق الترجي الرياضي أن يجد الحلول لفريقه من على دكة البدلاء، فأشرك لاعبه الواعد سعد بجير بديلاً لمتوسط الميدان فرجاني ساسي والذي بدا عليه عامل الإرهاق واضحاً للغاية، وبعدها ب 11 دقيقة أجرى تبديلاً أخر بإشراكه للواعد أحمد ماهر بدلاً من المخضرم فخر الدين بن يوسف.

وعند الدقيقة الحادية والسبعين كاد الظهير الأيسر وقائد فريق الترجي الرياضي خليل شمام يُسجل هدفاً بالخطأ في مرماه، ولكن القائم الأيمن للحارس معز بن شريفية أنقذ الفريق التونسي وحافظ على نظافة شباكه، وقبل نهاية المباراة وتحديداً عند الدقيقة الثمانين تمكن فريق نفط الوسط من إفتتاح التسجيل عبر لاعبه مؤيد ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل، وعند الدقيقة الثالثة والثمانين نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل هدف الإنتصار والنقاط الثلاث وذلك عبر مهاجمه طه ياسين الخنيسي.