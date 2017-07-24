إيفرتون يقترب من الإعلان رسمياً عن صفقة قياسية في الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي بات قريباً للغاية من الإعلان رسمياً عن تعاقده مع صانع الألعاب الأيسلندي المخضرم غيلفي سيغوردسون قادماً من صفوف فريق سوانزي سيتي الإنجليزي، وذلك في صفقة قياسية من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون نادي إيفرتون قد قام بصرف مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني حتى الآن على التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي إدارة النادي لتوفير كل طلبات الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز، حتى يتمكن الفريق من تحقيق هدفه الرئيسي مع نهاية الموسم المقبل وهو إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار، وبالتالي تأهل الفريق إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.

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هذا وسوف تُعتبر صفقة صانع الألعاب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون هي أبرز صفقة لفريق إيفرتون في الصيف الحالي، وذلك بسبب عملية المفاوضات المعقدة التي دامت لمدة شهر تقريباً بين كلاً من إدارة نادي إيفرتون وإدارة نادي سوانزي سيتي، حيث أعلنت إدارة نادي سوانزي سيتي منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية أن سعر لاعبها الأيسلندي سوف يصل إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

أما نادي إيفرتون فقد قدم العديد من العروض من أجل الظفر بخدمات اللاعب المخضرم بأي وسيلة ممكنة، وكان عرض نادي إيفرتون الأول قد وصلت قيمته إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، ومن ثم رفع قيمة عرضه لتصل إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، وبعد ذلك رفع قيمة عرضه مرة أخرى لتصل إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة نادي سوانزي سيتي رفضت جميع العروض السابقة.

ولكن يبدو الآن أن كلاً من الناديين قد نجحا في التوصل إلي إتفاق نهائي من أجل حسم الصفقة، وخاصة وأن الموسم الجديد أصبح على مشارف الإنطلاق بعد أسبوعين تقريباً وتحديداً في مطلع شهر أغسطس المقبل، مما جعل إدارة نادي سوانزي سيتي تخشى من إنسحاب نادي إيفرتون من الصفقة، وهو الأمر الذي سيُعتبر خسارة كبيرة للنادي في الميركاتو الصيفي الحالي لما سيدخل خزائن النادي من أموال طائلة.