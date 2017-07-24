أنشيلوتي يفتح الباب أمام رحيل سانشيز عن الفريق البافاري

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني بأنه لا يُعارض تماماً فكرة رحيل لاعبه البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز عن صفوف الفريق البافاري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لأي فريق أخر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وذلك نظراً لعدم تواجد مكان له في تشكيلة الفريق الأساسية في الموسم المقبل.

وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الأندية التي ترغب في خدمات اللاعب البرتغالي في الصيف الحالي، والتي يأتي على رأسها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق ميلان الإيطالي، ولكن العائق الأبرز الذي يُعرقل المفاوضات أن كلاً من إدارة نادي مانشستر يونايتد وإدارة نادي ميلان لا يُمانعان الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز لموسم واحد على سبيل الإعارة، ولكن كلاهما يشترط أن يتواجد بند أحقية الشراء في العقد عقب إنتهاء فترة الإعارة وهو ما لا تُريده إدارة النادي البافاري نظراً للموهبة التي يتمتع بها اللاعب ومستقبله الواعد.

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هذا وكان متوسط الميدان البرتغالي ريناتو سانشيز صاحب ال 19 عاماً قد عانى في الموسم الماضي كثيراً رفقة الفريق البافاري، وذلك بسبب قلة مشاركاته مع الفريق وجلوسه بصفة دائمة على مقاعد البدلاء سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، وهو الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات البرتغالي ريناتو سانشيز وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

علماً بأنه كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في فوز منتخب البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا الآخيرة والتي إقامتها على الأراضي الفرنسية في صيف العام الماضي 2016 م، مما يجعله يرغب في العودة من جديد لصناعة المجد القاري مع منتخب بلاده بعدما غاب عنه في بعض مباريات تصفيات كأس العالم على مدار الموسم الماضي بأكمله.

ومن جهته يُعد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد من أبرز الراغبين في الظفر بخدمات البرتغالي ريناتو سانشيز، وخاصة وأنه يبحث عن تدعيم خط وسط ميدانه بأفضل العناصر اللازمة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.