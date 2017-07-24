ملخص مباراة المريخ السوداني والهلال السعودي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة التي جمعت بين كلاً من فريق المريخ السوداني ونظيره فريق الهلال السعودي على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الهلال بشبابه أن يثبت بأنه سيكون مُنافساً قوياً في هذه المجموعة وليس مجرد يبحث عن المشاركة الشرفية والإستمتاع بأجواء مدينة الأسكندرية في الصيف ومن ثم العودة خالي الوفاض إلي المملكة العربية السعودية، أما فريق المريخ فأراد نسيان أحزانه الأفريقية بعدما تم إقصائه من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م بقرار من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وعند الدقيقة السادسة والعشرين تمكن فريق الهلال من إحداث المفاجأة بعدما إفتتح التسجيل عبر لاعبه ناصر الدوسري وسط حالة من الصدمة من جانب جميع عناصر فريق المريخ، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء حاول فريق المريخ العودة من جديد وتدارك تأخره بشكل سريع قبيل فوات الأوان، ولكنه وجد أمامه فريقاً صلباً للغاية وأيضاً مُنظماً بصورة رائعة على مستوى جميع خطوطه، لينتهي الشوط على وقع تقدم مستحق لفريق الهلال بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني وبالرغم من التغييرات التي أجراها الفرنسي دييغو غارزيتو على تشكيلة فريقه المريخ، إلا أن ذلك لم يصنع الفارق تماماً بالنسبة لفريق المريخ وإستمر الوضع على ما هو عليه وإستمر التألق اللافت لشباب فريق الهلال.

ولكن فريق المريخ تمكن أخيراً من تعديل النتيجة وذلك عبر نجمه المتألق بكري المدينة عند الدقيقة الحادية والسبعين، مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد ومُشعلاً من أجواء اللقاء في دقائقه الآخيرة بين الطرفين، ومن بعدها ضغط فريق المريخ بقوة كبيرة جداً وفي مقابل ذلك هبط نسق أداء فريق الهلال بصورة واضحة بسبب الإرهاق.

ولكن ذلك لم يُغير أي شئ على النتيجة النهائية للمباراة في نهاية المطاف، ليحصد كل فريق نقطة واحدة فقط في بداية مشواره في البطولة العربية.