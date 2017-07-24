تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الوحدة الإماراتي غداً الثلاثاء 25-7-2017

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أنهى فريق الأهلي المصري تحضيراته إستعداداً لملاقاة نظيره فريق الوحدة الإماراتي يوم غداً الثلاثاء على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي ظل غياب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قام الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للمارد الأحمر بالإعلان عن قائمة الفريق التي ستخوض المواجهة أمام فريق الوحدة، والتي تضمنت تواجد 20 لاعباً وهم محمد الشناوي – أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان – حسام غالي – عمرو السولية – كريم نيدفيد – رامي ربيعة – محمد هاني – باسم علي – ميدو جابر – وليد أزارو – عمرو جمال – أحمد ياسر ريان – أحمد حمودي – أكرم توفيق – صبري رحيل – محمد نجيب – عمرو بركات – إسلام محارب – حسين السيد.

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كما قام الكابتن أحمد أيوب أيضاً بإستبعاد 13 لاعباً من قائمة الفريق لأسباب مختلفة، وهم شريف إكرامي – سعد الدين سمير – علي معلول – عبد الله السعيد – حسام عاشور – جونيور أجاي – أحمد فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان – مؤمن زكريا – عماد متعب – أحمد حمدي – أحمد رمضان بيكهام.

وسيدخل فريق الأهلي المواجهة باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة، وذلك عقب خسارته في الجولة الأولى أمام فريق الفيصلي الأردني بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعل الغضب الشديد ينتشر بين أوساط جماهير المارد الأحمر وخاصة وأنها لا ترغب في التفريط في البطولة حتى لو كان فريقها يُشارك بالتشكيلة الإحتياطية نظراً لآن البطولة تُقام على الأراضي المصرية وهي الفرصة التي لن تتكرر في كل عام.

ومن جهة أخرى تُعد هذه البطولة هي أفضل تحضير للمارد الأحمر لما ينتظره من تحديات في الفترة المقبلة، حيث سيواجه فريق سموحة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، كما سيواجه أيضاً فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.