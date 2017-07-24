يوفنتوس يُقدم لاعبه الجديد بيرنارديسكي إلي وسائل الإعلام

Advertisements

قدم فريق يوفنتوس الإيطالي لاعبه الإيطالي الواعد الجديد فيديريكو بيرنارديسكي اليوم الأثنين إلي وسائل الإعلام، وذلك بعدما أكمل تعاقده معه قادماً من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 40 مليون يورو، علماً بأن اللاعب الإيطالي الواعد قد أجرى الفحوصات الطبية اللازمة أيضاً اليوم بمدينة تورينو، على أن ينضم مباشرة إلي بعثة فريق البيانكونيري في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وبذلك يكون فريق يوفنتوس قد حسم صفقته الرابعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قادماً من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، والظهير الأيمن الإيطالي الواعد ماتيا دي شيليو قادماً من صفوف فريق ميلان الإيطالي، والجناح البرازيلي الواعد دوغلاس كوستا قادماً من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

Advertisements

وفي مقابل ذلك رحل عن فريق السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي كلاً من الحارس البرازيلي نيتو والذي إنتقل إلي صفوف فريق فالنسيا الإسباني، والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس والذي إنتقل إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمدافع الإيطالي المخضرم ليونارد بونوتشي والذي إنتقل إلي صفوف فريق ميلان في واحدة من أكبر المفاجأت في الصيف الحالي.

هذا ويسعى فريق يوفنتوس تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري إلي المنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم المقبل، فمن جهة سيُحاول الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق لم يتمكن من تحقيقه أي فريق إيطالي من قبل، ومن جهة أخرى سيُحاول أيضاً الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي، كما سيُحاول أيضاً الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي بعدما خسره في الموسم الماضي.

أما الهدف الأسمى في الموسم المقبل فسيكون هو محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في هذه المرة، ونسيان خيبات الأعوام الآخيرة وعدد المرات الكثيرة التي وصل فيها إلي الدور النهائي من عمر المسابقة ولم يتمكن من حصد اللقب الأوروبي الأعرق.