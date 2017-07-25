وست هام يُقدم مهاجمه الجديد إلي وسائل الإعلام

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قدم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي مساء يوم أمس الأثنين مهاجمه المكسيكي الجديد خافيير هيرنانديز إلي وسائل الإعلام، وذلك بعدما أكمل تعاقده معه قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني في صفقة أخرى قياسية للنادي اللندني وصلت قيمتها إلي مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعقد يمتد لمدة 3 مواسم كاملة سيقضيها اللاعب المكسيكي رفقة الفريق اللندني.

هذا وسيتقاضى المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 140 ألف جنيه إسترليني، ليُصبح بذلك هو أعلى راتب يتقاضاه لاعباً في صفوف فريق وست هام يونايتد.

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وبذلك يكون فريق وست هام يونايتد قد نجح في حسم صفقته الرابعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما تعاقد مع الظهير الأيمن الأرجنتيني المخضرم بابلو زاباليتا في صفقة إنتقال حر، والحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة، وأخيراً الجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش قادماً من صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي وذلك في صفقة قياسية أخرى وصلت قيمتها إلي مبلغ 24 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

ويأتي كل ذلك بناءً على رغبة الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد، حيث يُحاول المدرب الكرواتي أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة في الصيف الحالي، وذلك حتى يكون فريق الهامرز جاهزاً وفي أفضل حالاته في الموسم المقبل وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث عانى الفريق كثيراً وكان قريباً في العديد من الأوقات من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولولا إستفاقة جميع عناصره في الأسابيع الآخيرة من عمر الموسم لما ضمن الفريق بقائه في البريمرليغ لموسم أخر.

وينتظر الفريق في الموسم المقبل العديد من التحديات الصعبة، والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية حتى وإن إنتهى به المطاف في المراكز المؤهلة إلي مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة لذلك فإن جماهير النادي ستأمل أيضاً في أن يُنافس فريقها على أحد لقبي الكؤوس المحلية الآخرى.