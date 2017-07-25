إدارة تشيلسي تمنح مدربها الإيطالي المزيد من الأموال من أجل المزيد من التعاقدات

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش قد منحت المزيد من الأموال إلي الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز، وذلك من أجل إجراء المزيد من التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وعدم الإكتفاء بما تم صرفه حتى الآن.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة تشيلسي قد أعطت الضوء الأخضر لأنطونيو كونتي بالتصرف في حوالي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني إضافية، علماً بأن قيمة الأموال التي صرفها النادي اللندني على التعاقدات في الصيف الحالي وصلت إلي مبلغ 129 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالرغم من أنها تم صرفها على 4 لاعبين فقط.

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حيث تعاقد فريق تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

وبالرغم من كل تلك التدعيمات إلا أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لا يزال يرغب في المزيد من التعاقدات ، وتحديداً مع 3 لاعبين بشكل خاص وهم المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، والظهير الأيسر البرازيلي الواعد أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والجناح الإيطالي المخضرم أنطونيو كاندريفا لاعب فريق إنتر الإيطالي.

ويأتي كل ذلك في إطار سعي الفريق اللندني للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم المقبل، فمن جهة يرغب الفريق اللندني في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أنه يُدرك جيداً أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة، وخاصة في الموسم المقبل تحديداً نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة في الوقت الحالي.

ومن جهة أخرى يرغب الفريق أيضاً في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعدما غاب الفريق عن المسابقة الأوروبية الأعرق في الموسم الماضي، مما يُحتم عليه ضرورة الظهور بشكل جيد يليق به وبجماهيره العريقة.